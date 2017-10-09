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اعتقال لبناني بتهمة الانتماء إلى تنظيم إرهابي

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مصراوي Masrawy

اعتقال لبناني بتهمة الانتماء إلى تنظيم إرهابي

09:41 م الإثنين 09 أكتوبر 2017

اعتقال لبناني بتهمة الانتماء إلى تنظيم إرهابي

الشرطة اللبنانية

بيروت - (د ب أ)

ألقت المديرية العامة لأمن الدولة منذ يومين القبض على اللبناني علي حسين الحجيري بتهمة الانتماء إلى تنظيم إرهابي .

وقال بيان صادر عن المديرية العامة لأمن الدولة اليوم الإثنين "أوقفت المديرية العامة لأمن الدولة، بتاريخ 07/10/2017، عملا بإشارة معاون مفوض لدى المحكمة العسكرية، المواطن اللبناني علي حسين الحجيري، من مواليد عرسال 1978، بتهمة الانتماء إلى تنظيم إرهابي والمشاركة بالقتال في صفوفه والقيام بأعمال إرهابية".

وتابع البيان أن المديرية ضبطت بحوزة الموقوف" أجهزة اتصال لاسلكية، وتبين في التحقيق الموسع أن في حقه أربع مذكرات توقيف، وبلاغ خلاصة حكم صادرة عن المحكمة العسكرية".

وأودع الموقوف، بحسب البيان" نظارة المقر العام لأمن الدولة للتوسع في التحقيق معه قبل إحالته إلى القضاء المختص".

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