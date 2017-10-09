اعتقال لبناني بتهمة الانتماء إلى تنظيم إرهابي
اعتقال لبناني بتهمة الانتماء إلى تنظيم إرهابي
09:41 م الإثنين 09 أكتوبر 2017
الشرطة اللبنانية
بيروت - (د ب أ)
ألقت المديرية العامة لأمن الدولة منذ يومين القبض على اللبناني علي حسين الحجيري بتهمة الانتماء إلى تنظيم إرهابي .
وقال بيان صادر عن المديرية العامة لأمن الدولة اليوم الإثنين "أوقفت المديرية العامة لأمن الدولة، بتاريخ 07/10/2017، عملا بإشارة معاون مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية، المواطن اللبناني علي حسين الحجيري، من مواليد عرسال 1978، بتهمة الانتماء إلى تنظيم إرهابي والمشاركة بالقتال في صفوفه والقيام بأعمال إرهابية".
وتابع البيان أن المديرية ضبطت بحوزة الموقوف" أجهزة اتصال لاسلكية، وتبين في التحقيق الموسع أن في حقه أربع مذكرات توقيف، وبلاغ خلاصة حكم صادرة عن المحكمة العسكرية".
وأودع الموقوف، بحسب البيان" نظارة المقر العام لأمن الدولة للتوسع في التحقيق معه قبل إحالته إلى القضاء المختص".
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