أبوظبي: تأييد الحكم بالسجن المؤبد لإماراتي انضم لداعش

أبوظبي - (د ب أ)

أيدت المحكمة الاتحادية العليا بالإمارات، اليوم الاثنين، الحكم الصادر بحق إماراتي مُدان "بالانضمام إلى تنظيم إرهابي (داعش) والالتحاق بمعسكراته والتدريب فيها" .

كما أيدت حكما بسجن إماراتي آخر، أُدين "بالترويج والتحبيذ للانضمام لتنظيمات إرهابية على الشبكة العنكبوتية".

وتفصيلا، رفضت المحكمة اليوم الطعن المُقدم من المتهم (خ.س.أ) إماراتي الجنسية وقضت بمعاقبته بالسجن المؤبد.

وكانت محكمة استئناف أبوظبي الاتحادية قد أدانته بالانضمام إلى تنظيم إرهابي (داعش) والالتحاق بمعسكراته والتدريب فيها .

كما رفضت المحكمة اليوم الطعن المقدم من (ك.ش.م) إماراتي الجنسية وثبتت عليه الحكم الصادر من محكمة استئناف أبوظبي الاتحادية بالسجن لمدة سبع سنوات.

وكانت محكمة اسئناف أبوظبي الاتحادية قد أدانته بتهمة "القيام بعمل عدائي ضد دولة شقيقة ونشر صور لرموز دولة شقيقة بعبارات مسيئة، كما قام بالترويج والتحبيذ للانضمام لتنظيمات إرهابية على الشبكة العنكبوتية."