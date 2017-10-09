أخبار عاجلة

ضبط 25 مهاجرًا غير شرعي بمنطقة سيدي خليفة ببنغازي -
أمم إفريقيا للطائرة - توقعات أداء وأجواء ماقبل مباراة مصر و رواندا بأمم إفريقيا للطائرة -
"الأزهر" يتراجع عن قرار ​إلغاء الشهادة الابتدائية -
متضررو حريق الإسكندرية: تركنا منازلنا وأموالنا.. والمحافظ: وفرنا 80 سريرًا (صور) -
علام يدل قص الفتاة لشعر رأسها؟ -
حاول سرقة قرط طفلة فنال علقة ساخنة بكفر الشيخ -
تونس تؤكد حرصها على إقامة منطقة اقتصادية بالتعاون مع الصين -
الأمم المتحدة تدعو العراق والأكراد لإجراء مباحثات -
الأمم المتحدة: عقوبات كوريا الشمالية قد تفاقم وضع الحقوق الإنسانية -
"المهن التعليمية" تستنكر اعتداء شرطي أخر على المعلمين خلال أسبوع واحد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

حماس تعلن رسميا انتخاب العاروري نائبا لإسماعيل هنية

Google+ Print

مصراوي Masrawy

حماس تعلن رسميا انتخاب العاروري نائبا لإسماعيل هنية

09:35 م الإثنين 09 أكتوبر 2017

حماس تعلن رسميا انتخاب العاروري نائبا لإسماعيل هنية

صالح العاروري

غزة - (د ب أ)
أعلنت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" رسميا، اليوم الاثنين، انتخاب صالح العاروري نائبا لرئيس مكتبها السياسي إسماعيل هنية.

وقال بيان صادر عن الحركة إن انتخاب العاروري تم في اجتماع عقده مجلس شوري الحركة (برلمان حماس) مؤخرا من دون أن تحدد مكان انعقاد المجلس أو موعد ذلك.

وذكر البيان أن مجلس الشورى "تمنى للشيخ العاروري التوفيق والسداد مع الاعتزاز بتاريخه الجهادي، وأدائه القيادي في الضفة الغربية والسجون وفِي الخارج".

ويعد العاروري أحد مؤسسي الجناح العسكري لحماس كتائب القسام في الضفة الغربية بين عامي 1991 و1992، واعتقلته إسرائيل لأول مرة عام 1990 لمدة عام إداريا، ثم اعتقل في عام 1992 وأمضى قرابة 18 عاما في السجون الإسرائيلية.

وفي عام 2010 قررت المحكمة العليا الإسرائيلية الإفراج عن العاروري وإبعاده خارج الأراضي الفلسطينية، ليتم انتخابه عضوا في المكتب السياسي لحماس في الأعوام السبع الماضية.

وكانت حماس أعلنت في مايو الماضي عن انتخاب هنية رئيسا لمكتبها السياسي خلفا لخالد مشعل، فيما سيخلف العاروري في منصبه موسى أبو مرزوق.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • إسرائيل تقصف موقعا لحماس في غزة ردا على إطلاق صاروخ

    أخبار

  • زعيم حماس يحتفل مع أهالي غزة بتأهل منتخب إلى مونديال

    أخبار

  • صاروخ من غزة يسقط جنوبي إسرائيل

    أخبار

  • فرنسا تدعم عودة حكومة الوفاق الوطني إلى غزة

    أخبار

إعلان

2ffd90b319.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
أمم إفريقيا للطائرة - توقعات أداء وأجواء ماقبل مباراة مصر و رواندا بأمم إفريقيا للطائرة

أمم إفريقيا للطائرة - توقعات أداء وأجواء ماقبل مباراة مصر و رواندا بأمم إفريقيا للطائرة

نائب الرئيس الأمريكي يزور مصر نهاية ديسمبر المقبل

نائب الرئيس الأمريكي يزور مصر نهاية ديسمبر المقبل

أمم إفريقيا للطائرة - طائرة مصر تسعى لعبور رواندا ومواصلة التحليق نحو المونديال

أمم إفريقيا للطائرة - طائرة مصر تسعى لعبور رواندا ومواصلة التحليق نحو المونديال

أمم إفريقيا للطائرة - أجواء ماقبل مباراة مصر ورواندا ببطولة أمم إفريقيا للكرة الطائرة

أمم إفريقيا للطائرة - أجواء ماقبل مباراة مصر ورواندا ببطولة أمم إفريقيا للكرة الطائرة