حماس تعلن رسميا انتخاب العاروري نائبا لإسماعيل هنية

غزة - (د ب أ)

أعلنت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" رسميا، اليوم الاثنين، انتخاب صالح العاروري نائبا لرئيس مكتبها السياسي إسماعيل هنية.

وقال بيان صادر عن الحركة إن انتخاب العاروري تم في اجتماع عقده مجلس شوري الحركة (برلمان حماس) مؤخرا من دون أن تحدد مكان انعقاد المجلس أو موعد ذلك.

وذكر البيان أن مجلس الشورى "تمنى للشيخ العاروري التوفيق والسداد مع الاعتزاز بتاريخه الجهادي، وأدائه القيادي في الضفة الغربية والسجون وفِي الخارج".

ويعد العاروري أحد مؤسسي الجناح العسكري لحماس كتائب القسام في الضفة الغربية بين عامي 1991 و1992، واعتقلته إسرائيل لأول مرة عام 1990 لمدة عام إداريا، ثم اعتقل في عام 1992 وأمضى قرابة 18 عاما في السجون الإسرائيلية.

وفي عام 2010 قررت المحكمة العليا الإسرائيلية الإفراج عن العاروري وإبعاده خارج الأراضي الفلسطينية، ليتم انتخابه عضوا في المكتب السياسي لحماس في الأعوام السبع الماضية.

وكانت حماس أعلنت في مايو الماضي عن انتخاب هنية رئيسا لمكتبها السياسي خلفا لخالد مشعل، فيما سيخلف العاروري في منصبه موسى أبو مرزوق.