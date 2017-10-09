لافروف وتيلرسون يبحثان هاتفيا الأوضاع في سوريا وكوريا الشمالية

موسكو - (د ب أ)

بحث وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، في اتصال هاتفي اليوم الاثنين، مع نظيره الأمريكي ريكس تيلرسون، اخر تطورات الأزمة السورية .

وقالت وزارة الخارجية الروسية، في بيان لها: "تبادل الوزيران الآراء حول الوضع في سوريا، بما في ذلك افاق التعاون بين روسيا وأمريكا لضمان عمل مناطق خفض التصعيد ودفع عملية التسوية السياسية"، بحسب وكالة سبوتنيك.

وذكر البيان، أن الجانب الروسي ركز على ضرورة محاربة المجموعات الإرهابية في سوريا بكل حزم، مع التمسك الصارم بمبدأ سلامة الأراضي السورية.

وقالت وزارة الخارجية الروسية : "تمت مناقشة قضايا دولية أخرى. لافروف أكد على عدم جواز تصعيد التوتر في شبه الجزيرة الكورية.. ودعا لحل الخلافات عبر الطرق الدبلوماسية".

يذكر أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين حذر من التصعيد العسكري في الأزمة بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية على خلفية التهديد الأمريكي بان كل الخيارات مطروحة على الطاولة ردا على التجارب النووية والصاروخية لبيونج يانج، داعيا للجوء إلى السبل الدبلوماسية.