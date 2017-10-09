أخبار عاجلة

أمم إفريقيا للطائرة - توقعات أداء وأجواء ماقبل مباراة مصر و رواندا بأمم إفريقيا للطائرة -
"الأزهر" يتراجع عن قرار ​إلغاء الشهادة الابتدائية -
متضررو حريق الإسكندرية: تركنا منازلنا وأموالنا.. والمحافظ: وفرنا 80 سريرًا (صور) -
علام يدل قص الفتاة لشعر رأسها؟ -
حاول سرقة قرط طفلة فنال علقة ساخنة بكفر الشيخ -
تونس تؤكد حرصها على إقامة منطقة اقتصادية بالتعاون مع الصين -
الأمم المتحدة تدعو العراق والأكراد لإجراء مباحثات -
الأمم المتحدة: عقوبات كوريا الشمالية قد تفاقم وضع الحقوق الإنسانية -
"المهن التعليمية" تستنكر اعتداء شرطي أخر على المعلمين خلال أسبوع واحد -
رئيس الوزراء يوافق على طلب "بكري" بسك عملة باسم الزعيم جمال عبدالناصر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

أردوغان يدين القرار الأمريكي بتعليق التأشيرات لغير المهاجرين

Google+ Print

مصراوي Masrawy

أردوغان يدين القرار الأمريكي بتعليق التأشيرات لغير المهاجرين

09:20 م الإثنين 09 أكتوبر 2017

أردوغان يدين القرار الأمريكي بتعليق التأشيرات لغير المهاجرين

كييف/أنقرة - (د ب أ)

أدان الرئيس التركي رجب طيب اردوغان اليوم الاثنين الخطوة الأمريكية بتعليق عمليات منح التأشيرات لغير المهاجرين فى مقر البعثات الدبلوماسية فى تركيا.

وقال اردوغان، فى مؤتمر صحفى مشترك مع نظيره الاوكرانى بترو بوروشينكو فى العاصمة الاوكرانية كييف "قرار السفارة بوقف جميع طلبات تأشيرات غير المهاجرين مثير للقلق"،بحسب وكالة أنباء الأناضول الرسمية التركية.

وأضاف أن تركيا ردت بالمثل على على القرار الأمريكى.

كانت السفارة الامريكية فى انقرة قد أعلنت أمس الأحد أنها علقت خدمات التأشيرات لغير المهاجرين فى جميع المنشآت الدبلوماسية فى تركيا.

وردا على ذلك، اوقفت سفارة تركيا في واشنطن خدمات التأشيرات لغير المهاجرين فى الولايات المتحدة، مستشهدة بالمخاوف الامنية.

تأتي هذه التطورات، بعد أيام من صدور حكم قضائي تركي بحبس "متين طوبوز" الموظف في القنصلية الأمريكية العامة في إسطنبول، بتهم مختلفة بينها التجسس.

ويوم الجمعة الماضي، قال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، إن هناك أدلة خطيرة ضد موظف القنصلية الأمريكية

وقال مصدر قضائي تركي إن توبوز مرتبط بجماعة فيتو التي يقودها الداعية الإسلامي فتح الله جولن ،الذي يقيم في الولايات المتحدة، وتتهمه انقرة بانه وراء محاولة الانقلاب الفاشلة التي وقعت في تركيا في يوليو عام 2016، وهو الاتهام الذي نفاه جولن

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • بدء محاكمة 143 عسكريا سابقا لمجزرة على جسر في اسطبنول خلال محاولة

    أخبار

  • تركيا ترد على واشنطن بالمثل وتعلق إصدار التأشيرات لغير المهاجرين

    أخبار

  • تركيا ترد بالمثل وتعلق إصدار التأشيرات لغير المهاجرين في أمريكا

    أخبار

  • واشنطن تجمد كافة خدمات التأشيرات لغير المهاجرين في تركيا

    أخبار

إعلان

5216c368c7.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
ضبط 25 مهاجرًا غير شرعي بمنطقة سيدي خليفة ببنغازي

ضبط 25 مهاجرًا غير شرعي بمنطقة سيدي خليفة ببنغازي

"الأزهر" يتراجع عن قرار ​إلغاء الشهادة الابتدائية

"الأزهر" يتراجع عن قرار ​إلغاء الشهادة الابتدائية

علام يدل قص الفتاة لشعر رأسها؟

علام يدل قص الفتاة لشعر رأسها؟

حاول سرقة قرط طفلة فنال علقة ساخنة بكفر الشيخ

حاول سرقة قرط طفلة فنال علقة ساخنة بكفر الشيخ