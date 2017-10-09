أردوغان يدين القرار الأمريكي بتعليق التأشيرات لغير المهاجرين

كييف/أنقرة - (د ب أ)

أدان الرئيس التركي رجب طيب اردوغان اليوم الاثنين الخطوة الأمريكية بتعليق عمليات منح التأشيرات لغير المهاجرين فى مقر البعثات الدبلوماسية فى تركيا.

وقال اردوغان، فى مؤتمر صحفى مشترك مع نظيره الاوكرانى بترو بوروشينكو فى العاصمة الاوكرانية كييف "قرار السفارة بوقف جميع طلبات تأشيرات غير المهاجرين مثير للقلق"،بحسب وكالة أنباء الأناضول الرسمية التركية.

وأضاف أن تركيا ردت بالمثل على على القرار الأمريكى.

كانت السفارة الامريكية فى انقرة قد أعلنت أمس الأحد أنها علقت خدمات التأشيرات لغير المهاجرين فى جميع المنشآت الدبلوماسية فى تركيا.

وردا على ذلك، اوقفت سفارة تركيا في واشنطن خدمات التأشيرات لغير المهاجرين فى الولايات المتحدة، مستشهدة بالمخاوف الامنية.

تأتي هذه التطورات، بعد أيام من صدور حكم قضائي تركي بحبس "متين طوبوز" الموظف في القنصلية الأمريكية العامة في إسطنبول، بتهم مختلفة بينها التجسس.

ويوم الجمعة الماضي، قال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، إن هناك أدلة خطيرة ضد موظف القنصلية الأمريكية

وقال مصدر قضائي تركي إن توبوز مرتبط بجماعة فيتو التي يقودها الداعية الإسلامي فتح الله جولن ،الذي يقيم في الولايات المتحدة، وتتهمه انقرة بانه وراء محاولة الانقلاب الفاشلة التي وقعت في تركيا في يوليو عام 2016، وهو الاتهام الذي نفاه جولن