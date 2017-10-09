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رئيس الوزراء التايلاندي السابق ينفي إهانة الملكية

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مصراوي Masrawy

رئيس الوزراء التايلاندي السابق ينفي إهانة الملكية

09:19 م الإثنين 09 أكتوبر 2017

رئيس الوزراء التايلاندي السابق ينفي إهانة الملكية

رئيس الوزراء التايلاندي السابق ثاكسين شيناواترا

بانكوك - (د ب أ)

نفى رئيس الوزراء التايلاندي السابق ثاكسين شيناواترا إهانة الملكية، وذلك في أعقاب تقارير إعلامية أفادت بأن السلطات تسعى إلى توجيه الاتهام إليه بالعيب في الذات الملكية.

وقال ثاكسين فى وقت متأخر اليوم الاثنين "ليس لدى نية للإساءة إلى المؤسسة على الاطلاق".

وأضاف "لا اعرف الشخص المعني.. سأتخذ اجراءات قانونية ضد أي شخص أقحمني في تشهيره ضد النظام الملكي".

ولم يتضح أي فرد أو حادث كان ثاكسين يشير إليه، لكنه اتهم بالتشهير بالملكية من خلال ذكر الوصي على العرش في عام 2015 خلال مقابلة مع إحدى وسائل الإعلام الكورية الجنوبية.
ويحظر قانون تايلاند الصارم بشأن العيب في الذات الملكية الانتقاد والتشهير والتهديدات والإهانات الموجهة ضد الملك أو الملكة أو ولي العهد أو الوصي. ويواجه مرتكبو الجريمة السجن لمدة تصل إلى 15 عاما لكل جريمة منها إذا ثبتت إدانتهم.

وفي عام 2008، حكم على ثاكسين بالسجن لمدة عامين لإدانته في تهمة فساد متعلقة بالأراضي وهرب من تايلاند قبل صدور الحكم بفترة وجيزة ولم يعد أبدا.

ومن المعروف أن ثاكسين يعيش في المنفى الاختياري في دبي ولندن.

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