وفد من المجلس المصري للشؤون الخارجية يصل إلى الخرطوم

الخرطوم- (أ ش أ):

وصل وفد من المجلس المصري للشئون الخارجية، مساء اليوم الاثنين، إلى الخرطوم، في زيارة تأتي تنفيذا لبرنامج التشاور مع نظيره السوداني، في إطار جهود الدبلوماسية الشعبية لتعزيز العلاقات بين البلدين.

ويضم الوفد المصري السفراء مروان بدر ومحمد بدر الدين زايد وعزت سعد وصلاح حليمة، وكان في استقبالهم بمطار الخرطوم الدولي سفير مصر لدى السودان أسامة شلتوت وعدد من أعضاء المجلس السوداني للشئون الخارجية.

وقال سفير مصر لدى السودان أسامة شلتوت - في تصريح لمراسل وكالة أنباء الشرق الأوسط بالخرطوم - إن الزيارة تستغرق ثلاثة أيام، وتأتي في إطار الدور الذي تقوم به الدبلوماسية الشعبية لتعزيز أواصر العلاقة بين الدولتين والشعبين الشقيقين.

وأضاف أن الزيارة تأتي تنفيذا لتوجيهات وزيري خارجية البلدين، وذلك في إطار العمل على إنشاء مجموعة عمل لصياغة ورقة حول العلاقات السودانية المصرية، ضمن موجهات وثيقة الشراكة الاستراتيجية التي وقعها الرئيسان عبد الفتاح السيسي وعمر البشير في أكتوبر عام 2016.

وأوضح السفير شلتوت أن الوفد المصري سيلتقي خلال الزيارة مع وزير الخارجية السوداني الدكتور إبراهيم غندور، والأمين العام لمجلس الصداقة الشعبية بالسودان عبد المنعم السني، كما يعقد الوفد جلستي مشاورات ومؤتمرا صحفيا مشتركا مع أعضاء المجلس السوداني للشئون الخارجية.