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رسميًا.. الأهلي يحدد موعد الجمعية العمومية لإجراء الانتخابات: إجازة رسمية

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رسميًا.. الأهلي يحدد موعد الجمعية العمومية لإجراء الانتخابات: إجازة رسمية رسميًا.. الأهلي يحدد موعد الجمعية العمومية لإجراء الانتخابات: إجازة رسمية

التحرير

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قرر مجلس إدارة النادي الأهلي في اجتماعه الذي عقد مساء اليوم، الإثنين، تحديد موعد انعقاد الجمعية العمومية يوم الخميس 30 نوفمبر (إجازة رسمية) بمناسبة المولد النبوي الشريف، لانتخاب مجلس إدارة جديد للدورة الانتخابية 2017-2021.

على أن يتم فتح باب الترشيح يوم 15 أكتوبر الجاري ولمدة أسبوع ينتهي في 21 من الشهر نفسه، وإعلان الدعوة للجمعية العمومية يوم 14 أكتوبر.

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وأكد اللواء شمس المدير التنفيذ للنادي أن الأهلي سوف يرسل خطابًا رسميًا غدًا إلى اللجنة الاولمبية لإخطارها بموعد عقد انتخابات مجلس الإدارة في النادي.

وكانت الجهة الإدارية قد رفضت إقامة انتخابات الأهلي أحد يومي الجمعه والسبت 24 و25 نوفمبر وبررت الجهة الإدارية رفضها لإقامتها يوم 24 نوفمبر إلى انشغال جميع الموظفين في إدارة العملية الانتخابية في أكثر من نادي واتحاد رياضي أخر.

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التحرير

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