علي عبد العال لـ"النواب": من يريد مكافحة الفساد يحضر جلسات البرلمان غدًا

كتب- أحمد علي:

أرجأ مجلس النواب، موافقته النهائية على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل قانون هيئة الرقابة الإدارية إلى جلسة الغد، وذلك بعد أن انتهى المجلس من مناقشة مواد القانون بجلسته العامة، اليوم الاثنين.

وينص مشروع القانون المقدم من الحكومة إلى مجلس النواب بتعديل بعض أحكام القانون رقم 54 لسنة 1964، بشأن إعادة تنظيم هيئة الرقابة الإدارية، على ٥٥ مادة.

وقال الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، عقب الانتهاء من مناقشة تعديلات قانون الرقابة الإدارية، إن هناك رأيان الأول أن ذلك القانون ليس من القوانين المكملة للدستور، والآخر أنه من المواد المكملة للدستور، التي تتطلب موافقة ثلثي الأعضاء عليه، لكن المحكمة الدستورية تتوسع أحيانًا في مفهوم القوانين المكلمة للدستور، وإذا أخذنا بذلك الاتجاه، فهل يعد مكمل للدستور أم لا.

جاء ذلك في الجلسة العامة، مؤكدًا أنه شخصيا يميل إلى أنه ليس متعلق بها لأنه لا يتعلق بتنظيم سلطة من الثلاث سلطات أو حرية من الحريات لكنه يتعلق بتنظيم أحد الأجهزة الرقابية، مضيفًا: "لكن نأخذ بالأحوط، ونرجئ الموافقة النهائية على القانون إلى جلسة الغد، لضمان تصويت ثلثي الأعضاء عليه".

وطالب رئيس مجلس النواب، الأعضاء بالحضور، قائلًا: "من يريد مكافحة الفساد يحضر غدًا".