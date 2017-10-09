التعليم: اعتماد 1.7 مليون جنيه لحل مشكلة انقطاع الكهرباء بمدرسة المتفوقين بأكتوبر

القاهرة- (أ ش أ):

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن تدبير مبلغ مليون وسبعمائة ألف جنيه من صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية لصالح شركة كهرباء جنوب الجيزة، وذلك لعمل وصلات تغذية لمدراس المتفوقين بالسادس من أكتوبر بعيدًا عن وصلات القرية الكونية.

وصرح اﻹعلامى أحمد خيرى المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني مساء اليوم، بأنه سيتم رفع كفاءة المولد الكهربائي بالمدرسة، وذلك ردًا على الشكوى المقدمة من مدارس المتفوقين بالسادس من أكتوبر بعدم الاهتمام بالمدارس على مدار ثلاث سنوات سابقة وخاصة في المشكلة الأكبر وهي الانقطاع المستمر للكهرباء وخدمة الإنترنت.