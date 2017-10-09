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"مصر للطيران" تدرس برنامج كامل لسفر الجماهير إلى روسيا

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مصراوي Masrawy

" للطيران" تدرس برنامج كامل لسفر الجماهير إلى

09:11 م الإثنين 09 أكتوبر 2017

مصر للطيران

كتب- طه عبيد:

أعلنت مصادر مطلعة بـ"مصر للطيران"، أن الشركة تدرس تشغيل خط جوي إلى روسيا لنقل الجماهير المصرية لمؤازرة المصري مع انطلاق مبارايات ، سواء بالخط المباشر في حال استئناف الرحلات، أو عن طريق الترانزيت لأقرب دولة تطير إليها مصر للطيران ومنها إلى موسكو.

وأضافت المصادر، أنه يتم دراسة عمل برامج شاملة الطيران والإقامة وتذاكر المباراة من خلال شركة مصر للطيران للسياحة "الكرنك".

وأوضحت الشركة، أنه سيتم الإعلان عن العروض فور الاستقرار على البرامج وخطط الأسعار لطرحها للجماهير لشراء البرنامج كامل ومتابعة المنتخب وتشجيعه.

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مصراوي Masrawy

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