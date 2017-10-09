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ضبط 788 قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة

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مصراوي Masrawy

ضبط 788 قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة

09:06 م الإثنين 09 أكتوبر 2017

ضبط 788 قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة

كتب – سامح غيث:

شنت الإدارة العامة لشرطة والتجارة العديد من الحملات التموينية بالتنسيق مع إدارات التموين بمديريات الأمن، لمحاربة الغلاء والاحتكار وضبط الأسعار والحفاظ على استقرار كافة السلع والمواد التموينية والبترولية وضبط حركة الأسواق وذلك لتخفيف ورفع العبء والمعاناة عن كاهل المواطنين

أسفرت جهود تلك الحملات عن ضبط (806) قضية تموينية متنوعة، أبرز ما ضُبط خلالها (4,050 طن دقيق – 2,550 طن سكر – 1,100 طن أرز – 1,490 طن زيت طعام).

كما تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة البساتين من ضبط صاحب مخبز " وعثر بداخل المخبز على (71) جوال دقيق بلدى مدعم، لقيامه ببيع الدقيق بالسوق السوداء.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة على حده.

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