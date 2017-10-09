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«طلاب على القضبان».. أولياء أمور يستغيثون لإنقاذ أبنائهم (صور)

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التحرير

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وجه أولياء أمور بعدد من مدارس القليوبية شكوى إلى وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي يستغيثون فيها لإنقاذ أبنائهم من الموت أسفل عجلات القطارات.

جمال محمد كمال، مدرس من قرية ميت عاصم ببنها، لـ"التحرير" قال إنهم يعانون الأمرين يوميًا خوفًا على حياة أبنائهم المقيدون بمدرسة الكرامة الابتدائية القديمة الملاصقة لشريط السكك الحديدية، لافتا إلى أن مرور القطارات يحدث اهتزازات بمباني المدرسة، مشيرا إلى أن أصوات القطارات وأجراس المزلقانات القريبة من المدرسة تحدث ضجيجا لأبنائهم خلال الحصص الدراسية مما يفقدهم التركيز.

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وأضاف عبدالعزيز، ولي أمر طلب بمدرسة الكرامة: "طالبنا المسؤولين أكثر من مرة لنقل هذه المدرسة من تلك المنطقة الخطرة حرصًا على مستقبل أبنائنا وبناتنا ولكن دون جدوى"، مضيفًا أن أطفال عزبة شرارة والنجار المقيدون بهذه المدرسة يعبرون يوميًا شريط السكك الحديدية للوصول إلى هذه المدرسة.

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معاناة أهالى قري ميت عاصم يعشها أيضا أولياء الأمور بكفر سندنور ببنها منذ بداية العام الدراسي خوفًا على ما يتعرض له حياة أبنائهم من خطر خلال سيرهم إلى مدرسة عزبة الكبار للتعليم الأساسي.
 
وأوضح عابد عادل لاشين، أخصائى اجتماعى بالمدرسة، أنهم يعانون نفس المعاناة داخل مدرسة عزبة الكبار للتعليم الأساسى والتى تخدم أبناء قرية سندنهور والتى قامت هيئة الأبنية التعليمية ببنائها حديثًا بجوار خط السكك الحديدية، الأمر الذى يتسبب توقف المدرسين عن الشرح وقت مرور القطارات.

بدوره، قال سعيد ندا، مدير عام إدارة بنها التعليمية، لـ"التحرير"، إن أحد رجال الأعمال بقرية ميت عاصم تبرع بـ10 قراريط لبناء مدرسة جديدة داخل القرية بعيدة عن حركة القطارات.

 

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التحرير

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