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نائب بولاق: 200 أسرة يرغبون فى الاستمرار بـ«مثلث ماسبيرو» بعد تطويره

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نائب بولاق: 200 أسرة يرغبون فى الاستمرار بـ«مثلث ماسبيرو» بعد تطويره نائب بولاق: 200 أسرة يرغبون فى الاستمرار بـ«مثلث ماسبيرو» بعد تطويره

التحرير

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أكد النائب محمد المسعود، عضو مجلس النواب عن دائرة بولاق وقصر النيل، إنه تم حل مشكلة التعامل مع قاطنى الوحدات السكنية، والمحال التجارية بمنطقة مثلث ماسبيرو، من خلال حصول جزء منهم على تعويضات، والجزء الأكبر تم نقله إلى منطقة الأسمرات، بينما يتبقى ما يقرب من 200 أسرة لازالوا يرغبون فى الاستمرار بماسبيرو بعد التطوير.

وأوضح المسعود، في تصريحات صحفية له أن هؤلاء الأهالى أعدوا قائمة بالمطالب لتوجيهها للحكومة بشأن موقفهم خلال فترة تنفيذ التطوير، ووضعهم بعد الانتهاء، موضحًا أنه جاءت ضمن المطالب ضمان حق الأهالى فى منازلهم بعقود بينهم وبين ، والحصول على بدل إيجار طول فترة التنفيذ والتى قد تصل لأكثر من 4 سنوات، مؤكدًا أن أصحاب المحال التجارية طالبوا بالحصول على نصف قيمة التعويض الموضوعة للتعايش به خلال فترة التنفيذ.

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ولفت إلى أنه عقد جلسة مع الأهالى الأسبوع الماضى للتعرف على مطالبهم، وسيتقدم بطلب إحاطة بشأنها على أن يكون هناك جلسة أخرى معهم خلال الأيام المقبلة. وكان الدكتور أحمد درويش نائب وزير الإسكان للعشوائيات، قد صرح أن الوزارة حصلت على موافقة 20% من سكان منطقة مثلث ماسبيرو بالخروج من مساكنهم والحصول على تعويضات أو سكن فى حى الأسمرات بالمقطم ، مشيرًا إلى أنه من المقرر أن يتم إخلاء مثلث ماسبيرو بشكل كامل فى نهاية 2017.

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التحرير

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