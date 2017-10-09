مستشفى بكفر الشيخ يرفع شعار للمرضى: «عالج نفسك بنفسك» (صور)

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

ماكينات الغسيل الكلوي بمستشفى التأمين في كفر الشيخ خارج الخدمة

بعد غياب الأطباء.. المرضى خبرة في تشغيل ماكينات الغسيل الكلوي

مدير المستشفى: «كله تمام».. وممرضة وطبيب يرويان الكوارث

أصبح مستشفى العبور للتأمين الصحي في كفر الشيخ كابوسا للموت يراود مرضى الفشل الكلوي في مشهد يومي بعد «خراب» أجهزة الغسيل الكلوي فضلا عن مشاكل متكررة يتعرضون لها تتمثل في تغيب الممرضين ونقص أعداد الأطباء.

ماكينات معطلة

وبصوت واهن أتعبه المرض.. تحدث عادل مصطفى، مريض غسيل كلوي، عن معاناته في مستشفى العبور، وقال: في بعض الأحيان أضطر لتشغيل ماكينة الغسيل الكلوي بنفسي خلال عملية الغسيل، نظرًا لعدم تواجد الممرضات، هذا بخلاف أن الماكينات غالبيتها متهالكة، وبعضها انتهت فترة صلاحيتها للعمل.

مصطفى اتهم في حديثه لـ"التحرير" إدارة مستشفى بإهمال أمر الماكينات المعطلة، والخطوة الوحيدة التي تلجأ إليها تتمثل في قرار - شبه دائم- بتأجيل موعد الغسيل للمرضى إلى حين إصلاح الماكينات.

خبرة مريض

محمد السيد، أحد مرضى الفشل الكلوي بمستشفى العبور، التقط طرف الحديث وأوضح أن 15 ماكينة غسيل كلوي بها أعطال دائمة من أصل عدد 25 ماكينة، وعمرها الافتراضي انتهى منذ عام 2014، مشيرا إلى أنه عادة ما تحدث أعطال خلال عملية الغسيل، وفى أحيان كثيرة يضطر لتشغيل الماكينة دون مساعدة أحد من الطاقم الطبى.

وحين سألناه عن كيفية تشغيله ماكينة الغسيل الكلوي، أجاب السيد بأنه مريض منذ سنوات ويجري عملية الغسيل، مما أكسبه خبرة في التعامل مع الماكينة، غير أن المرضى الجدد لا يعرفون كيف يتعاملون فيجدون أنفسهم أمام حل وحيد وهو تأجيل جلسة العلاج حتى إصلاح الماكينة.

وطالب المريض بزيادة أعداد التمريض وأطباء الكلى، متابعا: هل يعقل أن مستشفى العبور بالكامل لا يوجد به سوى طبيبين للكلى فقط لمتابعة جميع الحالات؟ لافتا إلى قيام أطباء الباطنة بمتابعة حالات الغسيل الكلوي، مردفا: «تعبنا وسئمنا من الشكوى، وهناك ماكينات تظل معطلة لما يتجاوز الثلاثة أيام في انتظار حضور فنى الصيانة».

شاهد أيضا

وفي سياق متصل، أكد أحمد صلاح، أحد المرضى، أن مشكلة الماكينات المتهالكة أو التي انتهت صلاحيتها أدت لزيادة أعداد المرضى في قوائم الانتظار، وهو ما ترتب عليه زيادة عدد ساعات شيفت الغسيل، الذي يمتد من الساعة السادسة صباحًا وحتى الساعة الثانية بعد منتصف ليل اليوم الثانى، وخلال هذه الفترة ينتظر المريض دوره للغسيل على الأجهزة المتوفرة في المستشفى.

ما سبق لا يتعدى كونه المشهد اليومى الذي يعيشه مرضى الفشل الكلوى في محافظة كفر الشيخ.

نفي.. وتكذيب

بدوره نفى الدكتور مجدي موافي مدير مستشفى العبور، وجود أية مشكلات بقسم الغسيل الكلوي، قائلا: «كله تمام والأجهزة شغالة ومش بتعطل».

واستنكر موافي خلال حديثه لـ "التحرير" شكاوى المرضى من وجود عجز في عدد أطباء الكلى بمستشفى العبور، لكنه أكد في نفس الوقت أنه أرسل مذكرة إلى هيئة التأمين الصحى لتوفير أجهزة غسيل جديدة على خلفية الشكاوى المتكررة من جانب المرضى.

وفي نفس السياق، أكدت زينب إسماعيل، ممرضة في المستشفى، وجود أعطال بماكينات الغسيل الكلوي باستمرار، مشيرة إلى أن ذلك يرجع إلى نقص المادة المعقمة المستخدمة في ماكينات الغسيل الكلوى، بجانب تنوع ماكينات الغسيل، منها الحديث والآخر قديم، وكل نوع من الماكينات يتطلب فريق صيانة مختص لا يتوفر حاليا بالمستشفى.

من جانبه، قال أحد الأطباء بمستشفى العبور، رفض ذكر اسمه، إن المستشفى يعاني بالفعل من عدم توافر أطباء متخصصين في أمراض الكلى، وذلك بسبب عدم تطبيق الكادر الطبي الخاص بأطباء وزارة الصحة على أطباء التأمين.

واستكمل الطبيب: «فيما يتعلق بـ"جراكن البي كارب" فقد توقفت صناعة "جراكن سعة 5 لترات" التي كانت مخصصة لكل مريض، وتم استبدالها بجراكن أخرى سعتها 20 لترا مخصصة لأربعة مرضى غسيل، وهو ما تسبب في عدم كفاية عملية الغسيل لمرضى الشيفت الرابع».

وتابع الطبيب لـ "التحرير"، أن العدد الإجمالي لماكينات الغسيل الكلوي بالمستشفى 25 ماكينة، وبالفعل المرضى محقون فيوجد 15 ماكينة غسيل انتهت فترة صلاحيتها للعمل، ومن جانبنا خاطبنا الهيئة لتوفير 15 بديلة منذ 3 سنوات، وحتى الآن لم نتسلم أي ماكينة، وهو ما أثر بالفعل على عملية الغسيل الكلوي لدى المرضى، كما أرسلنا مذكرة عاجلة منذ أيام قليلة لهيئة التموين الطبي بالتأمين الصحي، ونأمل أن يتم الاستجابة ويتم إرسال ماكينات جديدة لرفع، أو حتى تقليل، المعاناة اليومية التي يتكبدها المرضى.