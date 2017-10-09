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مجلس النواب يحيل 6 اتفاقيات إلى اللجان المختصة

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مصراوي Masrawy

مجلس النواب يحيل 6 اتفاقيات إلى اللجان المختصة

09:05 م الإثنين 09 أكتوبر 2017

مجلس النواب يحيل 6 اتفاقيات إلى اللجان المختصة

دكتور على عبد العال

كتب- أحمد علي:

أحال مجلس النواب، برئاسة د. على عبد العال، 6 اتفاقيات دولية وافقت عليها اللجنة التشريعية إلى اللجان المختصة لمراجعتها.

وتضمنت الاتفاقيات قرار رئيس الجمهورية رقم 327 لسنة 2017 الإنفاق بين والوكالة الفرنسية لإعادة تأهيل ترام الرمل في الإسكندرية، وقرار اتفاقية قرض بين مصر والنقص العربي للانماء الاقتصادي لإنشاء محطة كهربائية في مدينة كوم أمبو.

ووافقت اللجنة على قرار 381 لسنة 2017 للموافقة على بنك التنمية الإفريقي بتخصيص أسهم في تحويل الأسهم المتاحة للاكتتاب لمصر إلى رأس مال بنك التنمية الأفريقي، والقرار رقم 443 بالموافقة على اتفاقية قرض بسن مصر والبنك الإسلامي للتنمية للمساهمة في القضاء على انفلونزا الطيور.

فيما تمت الموافقة على القرار رقم 444 بالموافقة على اتفاق قرض لشراء 100 جرار سكة حديد من البنك الأوروبي، فضلا عن القرار رقم 445 بالموافقة على مذكرة التفاهم بين مصر والصين في صورة منحة وزارة البيئة لمواجهة التغير المناخ

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