مصرع 4 أشخاص وإصابة 6 آخرين في حادث مروري ببني سويف

بني سويف - أحمد كامل:

لقي 4 أشخاص مصرعهم، وأصيب 6 آخرين، مساء اليوم الإثنين، في انقلاب سيارة أجرة ميكروباص قرب نفق بياض العرب على الطريق الصحراوي الشرقي في بني سويف.

واستقبل مستشفى بني سويف العام 6 حالات إصابة في الحادث بكدمات وجروح وكسور، وجاري تقديم الإسعافات الأولية لهم، فيما استقبلت مشرحة المستشفى 4 جثث جاري التعرف عليها.​