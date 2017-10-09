مصرع 4 أشخاص وإصابة 6 آخرين في حادث مروري ببني سويف
مصرع 4 أشخاص وإصابة 6 آخرين في حادث مروري ببني سويف
08:49 م الإثنين 09 أكتوبر 2017
ارشيفية
بني سويف - أحمد كامل:
لقي 4 أشخاص مصرعهم، وأصيب 6 آخرين، مساء اليوم الإثنين، في انقلاب سيارة أجرة ميكروباص قرب نفق بياض العرب على الطريق الصحراوي الشرقي في بني سويف.
واستقبل مستشفى بني سويف العام 6 حالات إصابة في الحادث بكدمات وجروح وكسور، وجاري تقديم الإسعافات الأولية لهم، فيما استقبلت مشرحة المستشفى 4 جثث جاري التعرف عليها.
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