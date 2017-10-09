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للمرة الثانية.. مد أجل الحكم بقضية "مركز تدريب داعش" لـ16 أكتوبر

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مصراوي Masrawy

للمرة الثانية.. مد أجل الحكم بقضية "مركز تدريب داعش" لـ16 أكتوبر

08:38 م الإثنين 09 أكتوبر 2017

المحكمة العسكرية

كتب – محمود السعيد:

قررت المحكمة العسكرية، اليوم الإثنين، مد أجل النطق بالحكم للمرة الثانية في قضية "مركز تدريب داعش"، لجلسة 16 أكتوبر الجاري.

وكانت النيابة العامة، أحالت كلًا من إبراهيم محمد إبراهيم، 27 عامًا، وعبد الصبور جاد الكريم، 21 عامًا، وأحمد هشام عبد الحكيم، 30 عامًا، ومحمد معوض علي عبد العليم، 26 عامًا فيزيائي، ومحمود ماهر إسماعيل، 26 ضابط سابق، وعمرو أحمد شكر الله مصطفى إلى المحكمة العسكرية.

وأسندت النيابة للمتهمين محاولة تخريب الممتلكات والمؤسسات العامة وممتلكات تابعة للقوات المسلحة ووزارة الداخلية، وقتل أي شخص ينتمي إليهما، وحيازة وإحراز الأسلحة النارية والذخيرة والمفرقعات بقصد استعمالها في نشاط يخل بالأمن والنظام العام وترويع المواطنين وتعطيل العمل بالدستور وزعزعة الأمن والاستقرار بالبلاد وإشاعة الفوضى والتأثير على مقومات الدولة الاقتصادية والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي وإسقاط الدولة، بعد أن اتفقوا فيما بينهم على الانضمام إلى عصابة مسلحة، بعد أن اتحدت وانصهرت إرادتهم جميعًا على ذلك، ووزعوا الأدوار فيما بينهم؛ لتنفيذ تلك الجرائم ورسموا مخطط التنفيذ من خلال اللقاءات التثقيفية والتنظيمية على المعلومات الدولية.

واتهمت النيابة العامة المتهم الأول بتولي قيادة عصابة مسلحة، تنظيم "داعش"، أُسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها.

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