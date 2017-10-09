مقتل وإصابة عدد من الحوثيين في قصف لطيران التحالف شرق صنعاء

صنعاء - (د ب أ)

أكدت مصادر في المقاومة الشعبية الموالية للحكومة الشرعية، اليوم الاثنين، سقوط قتلى وجرحى في صفوف الحوثيين والقوت الموالية للرئيس السابق، علي عبدالله صالح، في قصف لمقاتلات التحالف العربي، بمديرية نهم (40) كم شرق صنعاء.

وقالت المصادر لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، إن مقاتلات التحالف العربي استهدفت مواقع متفرقة، وآليات مسلحة لمليشيا الحوثي وصالح في منطقتي محلي وجبل الكحل بنهم، ما أدى إلى مقتل وإصابة عدد منهم، لم تتضح حصيلتهم، إلى جانب تدمير آليات عسكرية.

في غضون ذلك، أوضحت المصادر، أن معارك عنيفة اندلعت بين الطرفين في عدة جبهات بنهم، إثر هجمات شنها مسلحو الحوثي وصالح على مواقع الجيش الوطني.

وبحسب المصادر، لا تزال المعارك مستمرة حتى الآن، وسط قصف مدفعي متبادل بين الطرفين.

وتشهد مديرية نهم، وهي البوابة الشرقية للعاصمة صنعاء الخاضعة لسيطرة الحوثيين، معارك عنيفة بين الطرفين منذ أكثر من عامين ونصف.