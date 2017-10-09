زعيم المعارضة البريطانية: هناك ارتباك في قلب الحكومة
زعيم المعارضة البريطانية: هناك ارتباك في قلب الحكومة
08:33 م الإثنين 09 أكتوبر 2017
جيريمي كوربين
بروكسل - (د ب أ):
قال زعيم حزب العمال البريطاني المعارض جيريمي كوربين إن هناك ارتباكا في قلب الحكومة البريطانية.
وقال كوربين لرئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي "لدينا حكومة في حالة خلاف حاد"، في إشارة الى تقارير اعلامية تفيد بأن ماي أصبحت ضعيفة وتقود حكومة منقسمة.
وأضاف كوربين "نصف (الحكومة) يطالب بإقالة وزير الخارجية (بوريس جونسون) والنصف الثاني يطالب بإقالة وزير الخزانة (فيليب هاموند)" وذلك في إشارة إلى الدعوات لإقالة أحد الوزيرين بسبب وجهات نظرهما المختلفة حول كيفية تنفيذ خروج بريطانيا من الاتحاد الاوروبي.
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