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الإطفاء الكويتية: غرق باخرة إيرانية لنقل البضائع دون وقوع ضحايا

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مصراوي Masrawy

الإطفاء الكويتية: غرق باخرة إيرانية لنقل البضائع دون وقوع ضحايا

08:32 م الإثنين 09 أكتوبر 2017

الإطفاء الكويتية: غرق باخرة إيرانية لنقل البضائع دون وقوع ضحايا

غرق باخرة

الكويت - (د ب أ):
أعلنت الإدارة العامة للإطفاء الكويتية غرق باخرة إيرانية لنقل البضائع بالقرب من جسر الشيخ جابر الأحمد، مشيرة إلى تمكن الشركة المشرفة على مشروع الجسر من انتشال الباخرة دون وقوع إصابات.

وقال مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام ب(الإطفاء) العقيد خليل الأمير ، في بيان صحفي، اليوم الاثنين، إن الباخرة المذكورة غرقت بالكامل، دون إصابة ستة بحارة من الجنسية الإيرانية كانوا على متنها، موضحاً أنها كانت قادمة من إيران بإتجاه ميناء (الدوحة).

وأوضح أن الشركة المشرفة على مشروع الجسر تمكنت من انتشال الباخرة المحملة بمادة (الجبس) المستخدمة في الديكور، وإنقاذ البحارة وتسليمهم إلى السواحل فيما تعامل مركز الشويخ للإطفاء البحري مع الحادث بتأمين موقعه .

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