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ترامب يعرب عن شعوره بالإحباط إزاء الموقف الأمريكي تجاه كوريا الشمالية

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مصراوي Masrawy

يعرب عن شعوره بالإحباط إزاء الموقف الأمريكي تجاه

08:30 م الإثنين 09 أكتوبر 2017

ترامب يعرب عن شعوره بالإحباط إزاء الموقف الأمريكي تجاه كوريا الشمالية

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

واشنطن - (د ب أ):

انتقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الاثنين، تعاملات الولايات المتحدة مع كوريا الشمالية في العقود الأخيرة، قائلا إن واشنطن "تقدم مليارات الدولارات ولا تحصل على أي شيء".

واشتكى ترامب في تغريدة على موقع تويتر من أن سياسات الإدارات السابقة في التعامل مع الدولة الشيوعية "لم تنجح". وقد اصدر ترامب رسالة مماثلة يوم السبت على تويتر، مؤكدا أن الرؤساء الأمريكيين السابقين وإداراتهم كانوا يتحدثون إلى كوريا الشمالية لمدة 25 عاما ولكن "لم ينجحوا".

ويأتي هذا الانتقاد وسط حرب كلامية متصاعدة بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية حول برنامجها النووي.

وفي واحدة من أقوى الانتقادات المتبادلة، هدد زعيم كوريا الشمالية كيم جونج اون في أغسطس بإطلاق صواريخ على المياه القريبة من جزيرة جوام التابعة للولايات المتحدة، مما دفع ترامب إلى التهديد بإمطار كوريا الشمالية بـ"النار والغضب".

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