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الرئيس السوداني يشكر السعودية على دورها في رفع العقوبات الاقتصادية عن بلاده

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مصراوي Masrawy

الرئيس السوداني يشكر على دورها في رفع العقوبات الاقتصادية عن بلاده

08:20 م الإثنين 09 أكتوبر 2017

الرئيس السوداني يشكر السعودية على دورها في رفع العقوبات الاقتصادية عن بلاده

الرئيس السوداني عمر البشير

الخرطوم - أ ش أ 

أجرى الرئيس السوداني عمر البشير، اليوم الاثنين، اتصالا هاتفيا مع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، أعرب خلاله عن شكره وتقديره للعاهل السعودي ولجهود المملكة العربية السعودية ودورها الفاعل في قرار الإدارة الأمريكية برفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على السودان.

من جانبه، أعرب الملك سلمان - خلال الاتصال الهاتفي - عن تهانيه للرئيس والشعب السوداني برفع العقوبات، متمنيا أن يسهم هذا القرار في تنمية واستقرار السودان.

في سياق متصل، أطلع الرئيس السوداني على استعدادات وترتيبات غرفة المصدرين السودانيين للمرحلة القادمة، بعد رفع العقوبات الاقتصادية.

وأوضح رئيس غرفة المصدرين السودانيين، وجدي ميرغني، عقب لقائه البشير اليوم، بالقصر الجمهوري بالخرطوم، أن اللقاء بحث رؤية المصدرين بشأن المرحلة المقبلة وإمكانية الارتقاء بالصادرات السودانية حتى تسهم في دعم الاقتصاد الوطني، وكذلك إلى إمكانية الاستفادة من المستشاريات الاقتصادية بسفارات السودان في الخارج، في دفع حركة الصادر والترويج للصادرات السودانية، خاصة بعد النجاح الذي حققته الدبلوماسية في رفع الحظر عن البلاد.

هذا المحتوى من

Asha

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