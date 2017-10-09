بريطانيا تبلغ إسرائيل بالتزامها بالاتفاق النووي مع إيران

تل أبيب - (د ب أ)

أكدت رئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي تمسك بلادها الكامل بالاتفاق النووي المبرم بين إيران والدول الست الكبرى،بحسب وسائل إعلام إسرائيلية.

وأضافت ماي، خلال مكالمة هاتفية أجرتها مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم الاثنين، أن الاتفاق مهم لاستقرار المنطقة،وفقا لما ذكرته هيئة البث الإسرائيلي .

واتفق نتنياهو وماي اليوم الاثنين على أنه يتعين على المجتمع الدولي أن يفكر بجدية في التهديد الذي تشكله ايران في الشرق الاوسط،بحسب الموقع الإلكتروني لصحيفة"تايمز أوف إسرائيل".

وتطرق نتنياهو وماي ،خلال الاتصال الهاتفي، إيضا إلى التعاون الأمني والتجارة بين اسرائيل والمملكة المتحدة.

ولطالما انتقد نتنياهو الاتفاق النووي المبرم بين إيران وبريطانيا والولايات المتحدة وروسيا والصين وفرنسا وألمانيا، لانه سوف يسمح لطهران بتصنيع سلاح نووي، مما يشكل خطرا على بلاده على ضوء تهديدات المسؤولين الإيرانيين ضد الدولة العبرية .