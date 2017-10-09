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مران الأهلي| عودة وليد سليمان.. وتدريبات تأهيلية لـ«الشيخ»

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مران الأهلي| عودة وليد سليمان.. وتدريبات تأهيلية لـ«الشيخ» مران الأهلي| عودة وليد سليمان.. وتدريبات تأهيلية لـ«الشيخ»

التحرير

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خضع الثنائي هشام محمد وأحمد الشيخ لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لتدريبات تأهيلية على هامش مران الفريق اليوم "الأثنين" استعداداً لمباراة زعيم الثغر.

ويعانى أحمد الشيخ من آلام فى الظهر ، بينما يعاني هشام محمد من الإصابه بكسر فى كف اليد اليسري تعرض له خلال مباراة النجم الساحلي فى ذهاب دور نصف نهائي من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

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وانتظم وليد سليمان، في التدريبات الجماعية، بعد أن تماثل للشفاء من الإصابة التي ترعض لها خلال مباراة النجم الساحلي وخضع بسببها لحقن في الركبة يوم الخميس الماضي.

ويستعد الأهلي لمواجهة الاتحاد السكندري، يوم الخميس المقبل، على استاد السلام، في الجولة الخامسة من الدوري المصري الممتاز.

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التحرير

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