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منظمة تونسية: أكثر من ألفي مهاجر وصلوا السواحل الإيطالية خلال ثلاثة أشهر

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مصراوي Masrawy

منظمة تونسية: أكثر من ألفي مهاجر وصلوا السواحل الإيطالية خلال ثلاثة أشهر

08:06 م الإثنين 09 أكتوبر 2017

منظمة تونسية: أكثر من ألفي مهاجر وصلوا السواحل الإيطالية خلال ثلاثة أشهر

مسعود الرمضاني

تونس - (د ب أ):

قال مسعود الرمضاني، رئيس المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية في تونس، اليوم الاثنين، إن عدد المهاجرين التونسيين الذين وصلوا السواحل الإيطالية عبر البحر يفوق الألفين بين شهري يوليو وأغسطس.

وصرح رئيس المنتدي، المعنى بشؤون الهجرة، بإن قرابة خمسة آلاف شخص شاركوا في عمليات الهجرة السرية خلال الفترة المذكورة، وصل من بينهم أكثر من ألفين إلى السواحل الإيطالية.

وأضاف الرمضاني للصحفيين اليوم "أوقف الحرس البحري أكثر من ألف شخص، لكننا نتوقع وصول عدد كبير إلى السواحل الإيطالية ربما أكثر من ألفين".

وعادت أنشطة الهجرة السرية لتنشط بقوة انطلاقا من السواحل التونسية، مع تضييق المليشيات المسلحة في ليبيا وقوات خفر السواحل الخناق على أنشطة تهريب البشر على السواحل الليبية.

وتابع الرمضاني "هناك عائلات تريد أن تهاجر. أكثر من 40 بالمئة من النساء يردن الهجرة. كما تتمتع قوارب الهجرة اليوم بتقنيات عالية".

وتعد سواحل مدينة صفاقس بوسط تونس منصة انطلاق أولى للمهاجرين غير الشرعيين نحو السواحل الإيطالية بنسبة 41ر42 بالمئة من إجمالي محاولات الهجرة على كامل السواحل التونسية.

واليوم أعلنت وزارة الدفاع التونسية عن إنقاذ 38 شخصاً، كلهم تونسيون، وانتشال ثمانية جثث لغرقى إثر اصطدام مركب للبحرية التونسية بقارب كان يقل فيما يبدو العشرات من المهاجرين.

ووقع الحادث مساء امس الأحد قبالة سواحل جزيرة قرقنة التابعة لولاية صفاقس.

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