مسؤول روسي: صيغة أستانا خففت حدة النزاع المسلح في سوريا

موسكو - أ ش أ

أكد يوري أوشاكوف مساعد الرئيس الروسي، اليوم الاثنين، أن صيغة مفاوضات أستانا حول الأزمة السورية، أثبتت جدارتها ونجحت في تخفيف حدة النزاع المسلح في سوريا.

وقال أوشاكوف للصحفيين، بحسب وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية :"النتائج الهامة من التعاون بين روسيا وكازاخستان على الساحة الدولية تمثلت في التنظيم الناجح للقاءات الدولية حول سوريا في أستانا، وأثبتت صيغة أستانا فعاليتها، وتم التمكن من تخفيف حدة النزاع المسلح.

يذكر أن محادثات أستانا تعد منصة للمحادثات حول تسوية الأزمة السورية، ومنذ شهر يناير عقدت ست جولات.

وكانت النتيجة الرئيسية للمفاوضات الاتفاق على أحكام فريق عمل مشترك لمراقبة وقف القتال في سوريا وتوقيع الدول الضامنة -روسيا وتركيا وإيران- على مذكرة تفاهم بشأن إنشاء مناطق خفض التصعيد، والغرض من هذه المذكرة وضع حد للعنف، للحفاظ على وحدة وسلامة أراضي البلاد، فضلا عن تسوية سياسية للنزاع.