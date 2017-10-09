ضبط 8 مليون قرص و 446 كيلو مخدرات خلال أسبوعين

كتب – علاء عمران وسامح غيث:

شن قطاع الأمن العام والإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالاشتراك مع مختلف مديريات الأمن حملات لمواجهة الجريمة بشتى صورها خاصة جرائم المخدرات وضرب أوكارها وتشديد الرقابة على المنافذ لمنع تهريبها

أسفرت جهود تلك الحملات خلال أسبوع عن ضبط 2681 قضية " اتجار وتعاطى في المواد المخدرة "بإجمالي" 270 كيلو جرام بانجو، و144 كيلو جرام حشيش، و16 كيلو جرام هيروين، و2 كيلو جرام أفيون، و12 كيلو من مخدر الفودو، و2 كيلو جرام استروكس وكوكايين وأيس" وكمية من الأقراص المخدرة بلغت 8 مليون و549 ألف قرص، إضافة إلى 51 قطعة سلاح ناري، و50 طلقة نارية وخرطوش مختلفة.

تم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال كل واقعة على حده.