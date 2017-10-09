محافظ البحيرة تبحث تطوير المناطق الأثرية في رشيد

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أعلنت المهندسة نادية عبده، محافظ البحيرة، عن إنشاء وحدة لإدارة التراث تتبع المكتب الفني للمحافظ، مع تزويد المحافظة بالكوادر اللازمة من وزارة الآثار ضمن مخطط استغلال المناطق الأثرية وتطويرها.

جاء ذلك خلال اجتماع محافظ البحيرة والدكتور هشام الشريف وزير التنمية المحلية بمقر وزارة، الآثار اليوم الاثنين، بحضور ممثلين عن اللجنة الوزارية المعنية بتطوير وتنمية مدينة رشيد، لعرض خطة المحافظة لتطوير المدينة وتحويلها إلى مقصد أثري وسياحي عالمي.

وقال وزير الآثار خالد العناني خلال الاجتماع إن وزارته بدأت بالفعل في ترميم بعض المنازل التراثية من خلال المهندسين المتخصصين، مشيرًا إلى أن التنمية التراثية للمدينة تأتي ضمن خطة متكاملة للتنمية الشاملة لرشيد لتحويلها إلى مدينة سياحية عالمية.

وفي نفس السياق أوصى وزير التنمية المحلية بإنشاء خط سكك حديدية سريع من الإسكندرية إلى رشيد بديلا للخط الحالي لاختصار المسافة بين المدينتين، وتسهيل وصول السياح إلى المدينة.

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وأوضح الشريف أن تطوير مدينة رشيد يجب أن يتم بالشكل الذي يتوافق مع مقوماتها الأثرية الهائلة، لتحويلها إلى متحف مفتوح.

كما أوضح أن خطط التنمية يجب ان تشمل التنمية السياحية والبيئية والتراثية، إذ ستتولى كل وزارة تنفيذ المطلوب منها وفقا للمخطط بالتعاون مع محافظة البحيرة.

وشدد وزير التنمية المحلية على ضرورة مراعاة الحفاظ على حرم المحميات حول المناطق الأثرية والشواطئ وفقا لتوصيات لجان التخطيط ووزارة الآثار.