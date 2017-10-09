أخبار عاجلة

أمم إفريقيا للطائرة - توقعات أداء وأجواء ماقبل مباراة مصر و رواندا بأمم إفريقيا للطائرة -
"الأزهر" يتراجع عن قرار ​إلغاء الشهادة الابتدائية -
متضررو حريق الإسكندرية: تركنا منازلنا وأموالنا.. والمحافظ: وفرنا 80 سريرًا (صور) -
علام يدل قص الفتاة لشعر رأسها؟ -
حاول سرقة قرط طفلة فنال علقة ساخنة بكفر الشيخ -
تونس تؤكد حرصها على إقامة منطقة اقتصادية بالتعاون مع الصين -
الأمم المتحدة تدعو العراق والأكراد لإجراء مباحثات -
الأمم المتحدة: عقوبات كوريا الشمالية قد تفاقم وضع الحقوق الإنسانية -
"المهن التعليمية" تستنكر اعتداء شرطي أخر على المعلمين خلال أسبوع واحد -
رئيس الوزراء يوافق على طلب "بكري" بسك عملة باسم الزعيم جمال عبدالناصر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. التحرير

«روسنفت» تشتري 30% من حصة «إيني» في حقل ظهر

Google+ Print
«روسنفت» تشتري 30% من حصة «إيني» في حقل ظهر «روسنفت» تشتري 30% من حصة «إيني» في حقل ظهر

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

وقع المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، مساء اليوم، اتفاقاً مع شركات إينى الإيطالية، وابستريم المملوكة لشركة روسنفت الروسية والشركة القابضة للغازات الطبيعية إيجاس، تدخل بموجبه الشركة الروسية شريكاً فى منطقة امتياز شروق البحرية التى يقع فيها حقل ظهر للغاز الطبيعى بالبحر المتوسط من خلال شراء حصة نسبتها 30% من حصة إينى الإيطالية فى منطقة الإمتياز.

وبحسب بيان صادر عن الوزارة مساء اليوم، تقدر قيمة الصفقة بنحو 1.125 مليار دولار بالإضافة إلى منحة تنازل بقيمة نحو 114 مليون دولار والتى تعتبر أكبر منحة تنازل يحصل عليها قطاع البترول، وستسدد الشركة الروسية حصتها فى الاستثمارات التى تم إنفاقها من قبل فى المشروع.

شاهد أيضا

وعقب التوقيع، أكد وزير البترول، أن الاستثمارات المشتركة بين الشركات العالمية الكبرى فى تنمية حقل ظهر للغاز تنعكس بشكل مباشر على سرعة استكمال مراحل العمل بالحقل الذى تبدأ باكورة إنتاجه قبل نهاية العام الحالى.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
متضررو حريق الإسكندرية: تركنا منازلنا وأموالنا.. والمحافظ: وفرنا 80 سريرًا (صور)

متضررو حريق الإسكندرية: تركنا منازلنا وأموالنا.. والمحافظ: وفرنا 80 سريرًا (صور)

نائب مشروع قانون تجريم «المثلية»: «السجن من عام إلى 5 لمرتكب الجريمة»

نائب مشروع قانون تجريم «المثلية»: «السجن من عام إلى 5 لمرتكب الجريمة»

«كلنا معاك»: مع السيسي المواطن هياخد حقه بما يُرضي الله (فيديو)

«كلنا معاك»: مع السيسي المواطن هياخد حقه بما يُرضي الله (فيديو)

مصطفي محمد ابن الزمالك الذي تألق خارج جدران القلعة البيضاء

مصطفي محمد ابن الزمالك الذي تألق خارج جدران القلعة البيضاء