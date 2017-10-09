«روسنفت» تشتري 30% من حصة «إيني» في حقل ظهر

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وقع المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، مساء اليوم، اتفاقاً مع شركات إينى الإيطالية، وابستريم المملوكة لشركة روسنفت الروسية والشركة القابضة للغازات الطبيعية إيجاس، تدخل بموجبه الشركة الروسية شريكاً فى منطقة امتياز شروق البحرية التى يقع فيها حقل ظهر للغاز الطبيعى بالبحر المتوسط من خلال شراء حصة نسبتها 30% من حصة إينى الإيطالية فى منطقة الإمتياز.

وبحسب بيان صادر عن الوزارة مساء اليوم، تقدر قيمة الصفقة بنحو 1.125 مليار دولار بالإضافة إلى منحة تنازل بقيمة نحو 114 مليون دولار والتى تعتبر أكبر منحة تنازل يحصل عليها قطاع البترول، وستسدد الشركة الروسية حصتها فى الاستثمارات التى تم إنفاقها من قبل فى المشروع.

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وعقب التوقيع، أكد وزير البترول، أن الاستثمارات المشتركة بين الشركات العالمية الكبرى فى تنمية حقل ظهر للغاز تنعكس بشكل مباشر على سرعة استكمال مراحل العمل بالحقل الذى تبدأ باكورة إنتاجه قبل نهاية العام الحالى.