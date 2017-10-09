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جوجل تكشف شراء روس إعلانات بقيمة 100 ألف دولار لصالح "ترامب" و"ساندرز"

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مصراوي Masrawy

جوجل تكشف شراء روس إعلانات بقيمة 100 ألف دولار لصالح "" و"ساندرز"

07:51 م الإثنين 09 أكتوبر 2017

جوجل

واشنطن - أ ش أ

كشفت شركة "جوجل" النقاب عن أن شركات روسية أنفقت عشرات الآلاف من الدولارات لشراء إعلانات بهدف نشر معلومات خاطئة خلال انتخابات الرئاسة الأمريكية 2016. 

وذكرت صحيفة “واشنطن إكزامنر” الأمريكية الأسبوعية، على موقعها الإلكتروني اليوم الاثنين - أن شركة "جوجل" الأمريكية المتخصصة بخدمات البحث على الإنترنت كشفت نشر إعلانات روسية تتضمن معلومات خاطئة على مواقع عمالقة التكنولوجيا "يوتيوب"، و"جي ميل"، و"دبل كليك"، و"بلاتفورم".

من جانبه، أكد محرك البحث "ذا سيليكون فالي" تورط الروسية في التأثير على الانتخابات.

حيث أفادت صحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية أن العملية لم تقم بها الشركات الروسية، التي قامت بشراء إعلانات على موقع تواصل اجتماعي "فيسبوك" العام الماضي؛ بل على العكس من ذلك، فإن تحقيقات "فسيبوك" كشفت شراء شركة صغيرة تابعة للكرملين، وهي شركة منفصلة عن تلك التي كشفت عنها شركة "جوجل"، هي من قامت بشراء 3 آلاف إعلان على موقع "فيسبوك".

وتابعت الصحيفة نفسها أن شركة "جوجل" لا تزال تبحث فيما إذا كان شراء إعلانات بقيمة 000ر100 دولار عليها، قام به مستخدمو إنترنت روس أم مسئولون روس.

وأوضحت أن هذه الإعلانات كانت مخصصة لدعم لرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والمرشح الديمقراطي بيرني ساندرز، والمرشح عن حزب الخضر جيل شتاين، أما هيلاري كلينتون فلم تكن مدعومة من قبِل هذه الإعلانات.

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