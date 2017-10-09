بالفيديو- عليش ورضا يشاركان طلاب عين شمس الاحتفال بالتأهل لكأس العالم

تقرير- أحمد لطفي:

عقدت كلية الآداب جامعة عين شمس، اليوم الاثنين، لقاءً مفتوحا مع الإعلاميين خالد عليش وهند رضا لتسليط الضوء على توعية الشباب بأهمية دور الإعلام في المجتمع.

وتحدث الإعلامي والفنان خالد عليش، عن فترة دخوله للجامعة، موجهاً التحية للمنتخب المصري عقب تأهله لكأس العالم في روسيا 2018.

كما تحدثت الفنانة هند رضا، مقدمة برنامج "عيشها بشكل تانى" على نجوم اف إم، عن دور الأسر في اكتشاف مواهب أبنائهم، ووجهت هند رسالة للطلاب: "اكتشفوا نفسكم واستغلو الوقت لتحقيق أهدافكم".

فيما حرص الطلاب على الاحتفال بفوز مصر علي الكونغو، مساء أمس، بالرقص والغناء على أنغام العديد من الأغاني الوطنية الشبابية منها بشرة خير، وصوتنا كان واحد.