مصدر أمني عراقي: مقتل 4 عناصر من "داعش" شمال غربي كركوك

بغداد - أ ش أ

أفاد مصدر أمني عراقي، اليوم الاثنين، بمقتل 4 عناصر من تنظيم "داعش" الإرهابي، واعتقال شخص آخر، في صد هجوم للتنظيم على قوات البيشمركة الكردية شمال غربي محافظة كركوك.

وقال المصدر - في تصريح لقناة (السومرية نيوز) العراقية - إن 4 عناصر من "داعش" قُتلوا مساء اليوم، واُعتقل شخص آخر، في صد هجوم نفذه مسلحي "داعش" الإرهابي في محور قضاء "الدبس" شمال غربي كركوك.

وأضاف المصدر - الذي طلب عدم الكشف عن اسمه - أن الهجوم كان من مناطق ما زال التنظيم يتواجد فيها، وحاول "داعش" اختراق خط صد قوات البيشمركة التي منعت تحقيق أي تقدم للتنظيم الإرهابي.

وكانت قيادة الشرطة الاتحادية العراقية أعلنت، أمس، مقتل 5 عناصر من تنظيم "داعش" الإرهابي، واعتقال 3 آخرين، خلال محاصرة وكر لهم في مدينة الحويجة جنوب غربي محافظة كركوك.