بعد اللجوء لجولة ثانية.. كيف يتم حسم منصب مدير عام اليونسكو؟

كتب - محمد الصباغ:

حصدت السفيرة مشيرة خطاب، مرشحة مصر لمنصب المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للثقافة والعلم والفنون (اليونسكو)، 11 صوتًا في الجولة الأولى من التصويت التي أجريت اليوم. بينما حصدت المرشحة الفرنسية، أودريه أزولاي 13 صوتًا، وجاء مرشح قطر حمد بن عبدالعزيز الكواري في المركز الأول بـ 19 صوتًا.

كما حصلت مشرحة لبنان فيرا خورى على 6 أصوات، ونال مرشح الصين كيان تانج 5 أصوات، فيما حصد كل من الأذربيجاني فولاد بلبل أوجلو والفيتنامي فام سان شاو صوتين لكل منهما.

ويشترط القانون المنظم لانتخاب مدير عام اليونسكو أن يحصد الفائز على أغلبية 30 صوتًا من الدول البالغ عددها 58. وفي حال لم يتمكن المرشح من الحصول عليها في الجولة الأولى تقام الجولة الثانية في اليوم التالي.

ويستمر الأمر على هذا المنوال ليومين آخرين، طالما لم يحقق أي منهم الأغلبية المطلوبة، بحسب موقع المنظمة الدولية على الإنترنت.

وفي اليوم الخامس من عملية التصويت، يتم حسم الفوز بالمنصب وفقًا لصاحب أكبر عدد من الأصوات دون النظر إلى أغلبية الثلاثين صوتًا المطلوبة في الجولات الأربع الأولى.

وبحسب موقع "فرانس 24"، فإنه لو تم الاحتكام إلى يوم خامس من التصويت تكون الإعادة بين أصحاب المركزين الأول والثاني فقط من جولة التصويت الرابعة. ​