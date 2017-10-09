وزير الخارجية الروسي يبحث مع نظيره الأمريكي الوضع في سوريا

القاهرة - (مصراوي):

تصدّرت تطورات الأوضاع في سوريا المحادثات التي أجراها، عبر الهاتف، اليوم الاثنين، وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف مع نظيره الأمريكي ريكس تيلرسون.

وجاء في بيان صدر عن وزارة الخارجية الروسية، أن الطرفين تبادلا الآراء حول الوضع في سوريا، بما في ذلك آفاق التنسيق بين روسيا والولايات المتحدة لضمان أداء مناطق خفض التوتر ودفع عملية تسوية الأزمة السورية بطرق سياسية.

وذكر البيان أن الجانب الروسي ركز على ضرورة محاربة المجموعات الإرهابية في سوريا بكل حزم، مع التمسك الصارم بمبدأ سلامة الأراضي السورية.