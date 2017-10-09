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وزير الخارجية الروسي يبحث مع نظيره الأمريكي الوضع في سوريا

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مصراوي Masrawy

وزير الخارجية الروسي يبحث مع نظيره الأمريكي الوضع في سوريا

07:26 م الإثنين 09 أكتوبر 2017

وزير الخارجية الروسي يبحث مع نظيره الأمريكي الوضع في سوريا

سيرجي لافروف وريكس تيلرسون

القاهرة - (مصراوي):

تصدّرت تطورات الأوضاع في سوريا المحادثات التي أجراها، عبر الهاتف، اليوم الاثنين، وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف مع نظيره الأمريكي ريكس تيلرسون.

وجاء في بيان صدر عن وزارة الخارجية الروسية، أن الطرفين تبادلا الآراء حول الوضع في سوريا، بما في ذلك آفاق التنسيق بين والولايات المتحدة لضمان أداء مناطق خفض التوتر ودفع عملية تسوية الأزمة السورية بطرق سياسية.

وذكر البيان أن الجانب الروسي ركز على ضرورة محاربة المجموعات الإرهابية في سوريا بكل حزم، مع التمسك الصارم بمبدأ سلامة الأراضي السورية.

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مصراوي Masrawy

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