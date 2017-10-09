تجديد حبس ابنة القرضاوي وزوجها لاتهامهما بالتحريض على العنف

كتب - طارق سمير:

قررت نيابة أمن الدولة العليا برئاسة المحام العام الأول المستشار خالد ضياء الدين، تجديد حبس علا ابنة يوسف القرضاوي، وزوجها حسام خلف القيادي بحزب "الوسط" 15 يومًا على ذمة التحقيقات في القضية 316 لسنة 2017 حصر أمن دولة، لاتهامهما بالانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون.

أسندت النيابة العامة للمتهمين في القضية ارتكاب جرائم الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف القانون، والدعوة للتظاهر دون تصريح، والتحريض على العنف، وتمويل الجماعة الإرهابية ومجموعة أخرى من الاتهامات.

كانت الأجهزة الأمنية ورد إليها بلاغ بانضمام المتهمين لجماعة أسست على خلاف القانون، وبتقنين الإجراءات تم القبض عليهما وعرضهما على النيابة للتحقيق في الواقعة.