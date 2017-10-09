ارتفاع حالات الإصابة بحمى الضنك في أسوان إلى 9 حالات
ارتفاع حالات الإصابة بحمى الضنك في أسوان إلى 9 حالات
07:39 م الإثنين 09 أكتوبر 2017
مستشفى الحميات
أسوان - إيهاب عمران:
ارتفع عدد حالات المصابين بحمى الضنك في محافظة أسوان إلى 9 مرضى، تعافى 5 منهم، وما يزال 4 محتجزين في مستشفى حميات أسوان
وأوضح الدكتور مصطفى أبو المجد، مدير الطب الوقائي في أسوان، أن الحالات المحتجزة بينها طالبتين بجامعة أسوان قادمين من القصير، وسائق ونقاش يعملان بين أسوان والقصير.
وأضاف أبو المجد أن أسوان لا تزال آمنة من انتشار المرض لأن جميع المصابين وافدين عليها سواء من محافظة البحر الأحمر أو المترددين عليها بهدف العمل أو الزيارة ولا توجد أي بؤر تُشكل خطورة على المحافظة.
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