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مصور «رقصة العكاز» يكشف كواليس التقاط الصورة

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مصور «رقصة العكاز» يكشف كواليس التقاط الصورة مصور «رقصة العكاز» يكشف كواليس التقاط الصورة

التحرير

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كشف عزت السمري نائب رئيس تحرير الجمهورية كواليس الصورة التي التقطها للشاب المصاب ببتر في الساق الذي قام بحركة بهلوانية صعبة أثناء احتفاله بتأهل  الوطني لمونديال 2018 عقب الفوز على الكونغو بهدفين مقابل هدف في اللقاء الي جمع بينهما مساء أمس ضمن منافسات الجولة الخامسة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم..

 وقال السمري في تصريحات خاصة لـ«التحرير» أنه عادة ما يكون هناك عدد كبير من المصورين خلف المرمى والكل يسعى أن يكون مختلف في الصور التي يلتقطها موضحًا أنه قبل بداية المباراة لمح الشاب صاحب الصورة يرقص على أغانى الإذاعة الداخلية للاستاد وبدون عكاز وتوجه له حتى يلتقط له صورة لكنه لم يلحق به.

وأضاف :"عقب انتهاء المباراة كل المصورين قاموا بالجري خلف اللاعبين والجهاز الفنى لالتقاط صور الفرحة وأنا طبعا رجل عجوز مش حينفع أجرى وبالتالي لجأت للوقوف على مقاعد البدلاء لالتقاط الصور".

وواصل:" وقتها رأيت هذا الشاب يحتفل بطريقته الجميلة وقام بفعل تلك الحركة مرتين والحمد لله لحقته فى الحركة الثانية وقمت بنشر الصورة على صفحتى أمس وفؤجئت بانتشارها بشكل كبير وهو ما جعل زملائى المصورين بشعبة المصورين قاموا بتوثيق الصورة لدى الشعبة".

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وعن عدم وضعه لعلامة مائية أو ختم خاص به على الصورة كما يفعل بعض المصورين أكد السمري أنه يرى أن هذا الأمر يقلل من قيمة الصور وهو لا يستخدمه.

وأوضح أن هناك بعض الصحفيين تواصلوا معه وأكدوا له أن الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» طلب التواصل معه من أجل تكريمه.

 

مشجع يرقص بالعكاز

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التحرير

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