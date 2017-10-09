انتخابات الأهلي في إجازة 30 نوفمبر

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

أعلن مصدر مسئول داخل النادي الأهلي أن مجلس الإدارة قرر إقامة الانتخابات يوم الخميس الموافق 30 نوفمبر والذي يتزامن مع احتفالات المولد النبوي الشريف.

وأوضح المصدر في تصريحات خاصة لـ«التحرير» أنه تم اختيار هذا اليوم تحديدًا للتسهيل على أعضاء الجمعية العمومية في الحضور والإدلاء بأصواتهم لأن هذا اليوم إجازة رسمية في الدولة.

شاهد أيضا

وكانت الجهة الإدارية قد رفضت إقامة انتخابات الأهلي أحد يومي الجمعه والسبت 24 و25 نوفمبر وبررت الجهة الادارية رفضها لإقامتها يوم 24 نوفمبر إلى انشغال جميع الموظفين في إدارة العملية الانتخابية في أكثر من نادي واتحاد رياضي أخر.

يذكر أن فتح باب الترشح لأنتخابات النادي الأهلي سيكون يوم السبت القادم الموافق 15 أكتوبر حيث يشترط القانون الجديد إقامة انتخابات جميع الأندية والاتحادات قبل نهاية نوفمبر المقبل.