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مجدي عبدالغني يكشف تفاصيل حواره مع الرئيس

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مجدي عبدالغني يكشف تفاصيل حواره مع الرئيس مجدي عبدالغني يكشف تفاصيل حواره مع الرئيس

التحرير

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كشف مجدي عبدالغني عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، تفاصيل الحوار القصير الذي دار بينه وبين الرئيس عبدالفتاح  خلال تكريمه للمنتنخب الوطني صباح اليوم بعد التأهل لبطولة المقرر إقامتها في العام المقبل.

وقال عبدالغني في تصريحات خاصة لـ «التحرير»، إن الرئيس  قال له:" كفاية عليك كدة، خلاص صعدنا كأس العالم".

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وأضاف عضو مجلس إدارة الجبلاية أنه رد على الرئيس قائلاً:" ياريس انا هفضل احتفل لحد مانحرز هدف في كأس العالم".

وحرص الرئيس السيسي على استقبال الوطني صباح اليوم لتكريمهم بعد التأهل لبطولة كأس العالم بعد غياب استمر 28 عامًا وتحديدًا منذ مونديال إيطاليا 1990.
 

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التحرير

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