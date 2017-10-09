مجدي عبدالغني يكشف تفاصيل حواره مع الرئيس

التحرير

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كشف مجدي عبدالغني عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، تفاصيل الحوار القصير الذي دار بينه وبين الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال تكريمه للمنتنخب الوطني صباح اليوم بعد التأهل لبطولة كأس العالم المقرر إقامتها في روسيا العام المقبل.

وقال عبدالغني في تصريحات خاصة لـ «التحرير»، إن الرئيس قال له:" كفاية عليك كدة، خلاص صعدنا كأس العالم".

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وأضاف عضو مجلس إدارة الجبلاية أنه رد على الرئيس قائلاً:" ياريس انا هفضل احتفل لحد مانحرز هدف في كأس العالم".

وحرص الرئيس السيسي على استقبال المنتخب الوطني صباح اليوم لتكريمهم بعد التأهل لبطولة كأس العالم بعد غياب استمر 28 عامًا وتحديدًا منذ مونديال إيطاليا 1990.

