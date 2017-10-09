الحكومة البريطانية تستعد لسيناريو عدم الاتفاق مع الاتحاد الأوروبي
الحكومة البريطانية تستعد لسيناريو عدم الاتفاق مع الاتحاد الأوروبي
07:12 م الإثنين 09 أكتوبر 2017
رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي
بروكسل - (د ب أ):
قالت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي إن حكومتها تستعد لاحتمال فشل المحادثات مع الاتحاد الأوروبي حول شروط خروج بريطانيا من الكتلة.
وأكدت ماي أن مسؤولية حكومتها هي "الاستعداد لكل الاحتمالات".
وتحدثت ماي أمام البرلمان في بريطانيا للمرة الأولى منذ إلقاء خطاب رئيسي حول خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في مدينة فلورنسا الإيطالية الشهر الماضي.
وشددت ماي مجددا على رغبتها في التوصل إلى اتفاق انتقالي مع الاتحاد الأوروبي.
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