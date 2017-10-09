أخبار عاجلة

أمم إفريقيا للطائرة - توقعات أداء وأجواء ماقبل مباراة مصر و رواندا بأمم إفريقيا للطائرة -
"الأزهر" يتراجع عن قرار ​إلغاء الشهادة الابتدائية -
متضررو حريق الإسكندرية: تركنا منازلنا وأموالنا.. والمحافظ: وفرنا 80 سريرًا (صور) -
علام يدل قص الفتاة لشعر رأسها؟ -
حاول سرقة قرط طفلة فنال علقة ساخنة بكفر الشيخ -
تونس تؤكد حرصها على إقامة منطقة اقتصادية بالتعاون مع الصين -
الأمم المتحدة تدعو العراق والأكراد لإجراء مباحثات -
الأمم المتحدة: عقوبات كوريا الشمالية قد تفاقم وضع الحقوق الإنسانية -
"المهن التعليمية" تستنكر اعتداء شرطي أخر على المعلمين خلال أسبوع واحد -
رئيس الوزراء يوافق على طلب "بكري" بسك عملة باسم الزعيم جمال عبدالناصر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

الحكومة البريطانية تستعد لسيناريو عدم الاتفاق مع الاتحاد الأوروبي

Google+ Print

مصراوي Masrawy

البريطانية تستعد لسيناريو عدم الاتفاق مع الاتحاد الأوروبي

07:12 م الإثنين 09 أكتوبر 2017

الحكومة البريطانية تستعد لسيناريو عدم الاتفاق مع الاتحاد الأوروبي

رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي

بروكسل - (د ب أ):

قالت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي إن حكومتها تستعد لاحتمال فشل المحادثات مع الاتحاد الأوروبي حول شروط خروج بريطانيا من الكتلة.

وأكدت ماي أن مسؤولية حكومتها هي "الاستعداد لكل الاحتمالات".

وتحدثت ماي أمام البرلمان في بريطانيا للمرة الأولى منذ إلقاء خطاب رئيسي حول خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في مدينة فلورنسا الإيطالية الشهر الماضي.

وشددت ماي مجددا على رغبتها في التوصل إلى اتفاق انتقالي مع الاتحاد الأوروبي.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • المفوضية الأوروبية: الكرة في ملعب بريطانيا فيما يتعلق بخروجها من

    أخبار

  • جولة خامسة من المفاوضات حول بريكست تبدأ اليوم

    أخبار

  • الأردن: تقديم المساعدات لنازحي الركبان يجب أن يتم عبر الاراضي السورية

    أخبار

  • استطلاع: البريطانيون يرون كوربين أفضل في قيادة البلاد من ماي

    أخبار

إعلان

62de29bd24.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
"المهن التعليمية": الحكومة وافقت على تعديلات قانون النقابة وننتظر البرلمان

"المهن التعليمية": الحكومة وافقت على تعديلات قانون النقابة وننتظر البرلمان

الحكومة الأردنية: مشروع "نيوم" سيرفع معدلات النمو في المنطقة

الحكومة الأردنية: مشروع "نيوم" سيرفع معدلات النمو في المنطقة

الملك فيليم ألكسندر ينصب الحكومة الهولندية الجديدة

الملك فيليم ألكسندر ينصب الحكومة الهولندية الجديدة

«المخطئ يتحمل».. برلمانية: قرارات الحكومة الخاطئة كلفتها 872 مليون جنيه

«المخطئ يتحمل».. برلمانية: قرارات الحكومة الخاطئة كلفتها 872 مليون جنيه