عبد العال: مؤشر مصر عن الفساد كان مؤلمًا قبل تحسنه علي يد الرقابة الإدارية

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دعا الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، النواب لمناقشة مشروع قانون الرقابة الإدارية بجدية، لافتًا إلى أن مشروع القانون يأتى متفقًا مع مواد الدستور فى شأن هيئة الرقابة الإدارية، التى أسبغت على هيئة الاستقلال الفنى والمالى والإدارى.

وقال رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة المسائية للبرلمان اليوم، إن مؤشر مصر عن الفساد كان مؤلمًا فى الفترة السابقة إلا أن جهود هيئة الرقابة الإدارية استطاعت أن تحسن من هذا المؤشر فى مكافحة الفساد، وما زال الطريق طويلًا، قائلا: «بنفس الجدية التى يعمل بها رجال الرقابة الإدارية أتمنى أن يخرج القانون، وأدعوكم للانتهاء من مناقشة القانون».

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وأشار إلى أن المجلس سبق ووافق على تعيين رئيس هيئة الرقابة الإدارية، لافتًا إلى أنه سيتم منح كل نائب دقيقتين لإبداء رأيه فى مشروع القانون من حيث المبدأ.