مشيرة خطاب تحصل على 11 صوتا في الجولة الأولى لانتخابات اليونسكو

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

انتهت منذ قليل، عملية التصويت فى الجولة الأولى لانتخاب المدير العام الجديد لمنظمة اليونسكو، خلفا للبلغارية إيرينا باكوفا، وبدأت مرحلة فرز الأصوات، حيث أدلى مندوبو 58 دولة أعضاء بالمكتب التنفيذى للمنظمة بأصواتهم فى الانتخابات التى يتنافس فيها 7 مرشحين على رأسهم مرشحة مصر وأفريقيا مشيرة خطاب.

وأوردت قناة سكاي نيوز عربية، في خبر عاجل، إن مرشحة مصر حصلت على 11 صوتا في تلك الجولة، مقابل 19 لممثل قطر.

ويتنافس على المنصب 6 مرشحين بالإضافة إلى "مشيرة" وهم "فولاد بلبل أوجلو من أذربيجان، وفام سان شاو من فيتنام، وحمد بن عبدالعزيز الكوارى من قطر، وكيان تانج من الصين، وفيرا خورى لاكويه من لبنان، وأودريه أزولاى من فرنسا".

شاهد أيضا

ولا تعد الجولة الأولى مؤشرا دقيقا للنتائج المتوقعة، وإنما ستكشف عن شكل التربيطات السياسية بين أعضاء المجلس التنفيذى، أخذا فى الاعتبار أن إيرينا باكوفا المدير الحالى لليونسكو حصلت فى الجولة الأولى فى انتخابات 2009 على ثمانية أصوات بينما حصل الوزير فاروق حسنى على ٢٢ صوتا، وتواصل التنافس إلى أن تعادل باكوفا وحسنى فى الجولة قبل الأخيرة بـ29 صوت لكلا منهما، قبل ان تحسم الانتخابات لصالح باكوفا بفضل التكتل الأوروبى في الجولة الأخيرة بفارق أربعة أصوات عن المرشح المصرى.