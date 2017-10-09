رئيس الأغلبية البرلمانية: الرقابة الإدارة أثبتت أنها تعمل بجد وإخلاص

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أعلن النائب محمد السويدى، رئيس ائتلاف دعم مصر، موافقة الأغلبية البرلمانية بشكل مبدئى على مشروع قانون تعديل قانون هيئة الرقابة الإدارية، مشيرًا إلى أنها أثبتت أنها جهاز يعمل بكل جد وإخلاص من أجل هذه الدولة، الأمر الذي يدعو إلى ضرورة العمل والحرص على تطوير الجهاز واستقلاليته.

وأوضح رئيس ائتلاف الأغلبية في كلمته خلال الجلسة العامة المسائية لمجلس النواب لمناقشة مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون هيئة الرقابة الإدارية المقدم من الحكومة، أن هيئة التدريب المنصوص عليها ضمن التعديل تضمن أن يعمل موظفو الجهاز بأحدث الأساليب والمعلومات التى يحصلون عليها.

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وأضاف، أن استقلالية جهاز المعاشات والمرتبات الخاص بالجهاز جاء لضمان استقلالية وحيادية العاملين بالجهاز والعمل بعيدا عن الضغوط والمخاوف.