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بدء فرز الأصوات الانتخابية لاختيار مدير عام اليونسكو

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بدء فرز الأصوات الانتخابية لاختيار مدير عام اليونسكو بدء فرز الأصوات الانتخابية لاختيار مدير عام اليونسكو

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انتهت عملية التصويت بالجولة الأولى لانتخاب مدير منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة «اليونسكو»، وأدلى مندوبو 58 دولة أعضاء بالمكتب التنفيذى للمنظمة الثقافية، بأصواتهم فى الانتخابات التى يتنافس فيها 7 مرشحين على رأسهم مرشحة وأفريقيا مشيرة خطاب. 

ويتنافس لخلافة البلغارية إيرينا باكوفا ممثلو ثلاث دول عربية هم السفيرة المصرية مشيرة خطاب، والقطري حمد بن عبد العزيز الكواري، وزير الثقافة الأسبق، والدبلوماسية اللبنانية فيرا خوري، وذلك بعد انسحاب المرشح العراقى لصالح مرشحة مصر، فضلا عن مرشحى ثلاث دول من آسيا، يمثلها الصينى تيشان تانج، وبولاد بولبلوجى من أذربيجان، وفام سان تشو من فيتنام، إضافة إلى الفرنسية أودرى أزولاى.

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وتشير التوقعات الأولية إلى ذهاب المرشحين السبعة إلى جولة انتخابية ثانية، إذ أن الفائز بحاجة للحصول على 30 صوتا، وهو من المستبعد حدوثه فى الجولة الأولى.
 
وذكرت مصادر أن الوفد المصرى لا يعول بشكل كبير على نتيجة الجولة الأولى مساء اليوم، وإنما ستكون كاشفة لخط سير عملية الحشد خلال الجولات اللاحقة الحاسمة، خاصة حال قرر أحد المرشحين الآخرين الانسحاب فى أحد الجولات.
 
والدول التى لها حق التصويت هى ألبانيا والجزائر والأرجنتين وبنجلاديش والبرازيل والكاميرون وتشاد والصين وكوت ديفوار وجمهورية الدومينيكان ومصر والسلفادور وإستونيا وفرنسا وألمانيا وغانا واليونان وغينيا وهايتي والهند وإيران وإيطاليا واليابان وكينيا ولبنان وليتوانيا وماليزيا وموريشيوس والمكسيك والمغرب وموزامبيق ونيبال وهولندا ونيكاراغوا ونيجيريا وعمان وباكستان وباراجواي وقطر وكوريا وروسيا وسانت كيتس ونيفيس والسنغال وصربيا وسلوفينيا وجنوب أفريقيا وإسبانيا وسريلانكا والسودان والسويد وتوجو وترينيداد وتوباجو وتركمانستان وأوغندا وأوكرانيا وبريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية وفيتنام.
 

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