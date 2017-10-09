بدء التصويت في الجولة الأولى على منصب المدير العام باليونسكو

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

بدأت مساء اليوم الاثنين الجولة الأولى من انتخابات منظمة الأمم المتحدة للعربية والعلوم والثقافة "اليونسكو"، لاختيار مدير عام جديد خلفا للبلغارية ايرينا بوكوفا.

ويمثل مصر في عملية التصويت وزير التعليم العالي، د.خالد عبد الغفّار، وسفير مصر بباريس، ومندوبها الدائم باليونسكو السفير إيهاب بدوي.

وتتم عملية التصويت بالترتيب الأبجدي للدول الأعضاء بالمجلس التنفيذي البالغ عددها 58 دولة.

شاهد أيضا

وحال عدم حصول أي مرشح على 30 صوتا على الأفل في أي جولة من الجولات الأربع الأولى الممتدة من 9 إلى 12 أكتوبر، فتجرى جولة خامسة و حاسمة (بدون هذه المرة شرط الأغلبية المطلقة) ويشارك فيها الأول والثاني فقط في الجولة الرابعة.

ويتنافس على منصب المدير العام 7 مرشحين وهم: مشيرة خطاب من مصر، فولاد بلبل أوجلو، من أذربيجان، فام سان شاو، من فيتنام، حمد بن عبدالعزيز الكوارى، من قطر، كيان تانج من الصين، فيرا خورى لاكويه، من لبنان، أودريه أزولاى، من فرنسا.