مصر تدين الهجوم على قوات الأمم المتحدة بالكونغو الديمقراطية

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أدانت جمهورية مصر العربية في بيان صادر عن وزارة الخارجية يوم 9 الجاري الهجوم الإرهابي، الذي شنته جماعة أوغندية معارضة تدعى "القوات الديمقراطية المتحالفة الأوغندية" على قاعدة للأمم المتحدة في إقليم كيفو بشمال شرق الكونغو الديمقراطية، مما أسفر عن مقتل جندي وإصابة 12 آخرين.

وأعربت مصر عن خالص التعازي والمواساة لأسرة الضحية والتمنيات للمصابين بالشفاء، مؤكدة وقوفها حكومة وشعبًا مع حكومة وشعب الكونغو الديمقراطية في إطار العلاقات التاريخية بين البلدين.

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كما نوه البيان بالدور الهام الذي تلعبه قوات بعثة الأمم المتحدة لحفظ السلام في الكونغو الديمقراطية (مونسكو) من أجل تحقيق الأمن والاستقرار في البلاد.