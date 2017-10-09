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حسم انتخابات مدير عام اليونسكو يتأجل إلى الغد

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مصراوي Masrawy

حسم انتخابات مدير عام اليونسكو يتأجل إلى الغد

06:48 م الإثنين 09 أكتوبر 2017

حسم انتخابات مدير عام اليونسكو يتأجل إلى الغد

السفيرة مشيرة خطاب

القاهرة – (مصراوي)

لم يتمكن أحد من المرشحين على منصب مدير عام المنظمة من حسم الانتخابات لصالحه من الجولة الأولى، حيث لم يحصل أحد المرشحين على الأغلبية المطلقة من الأصوات.

ونقل الموقع الرسمي للأمم المتحدة، أن السفيرة مشيرة خطاب من حصلت على 11 صوتا، كما حصلت أودريه أزولاى من فرنسا على 13 صوتا.. مشيرة إلى أن القطري حمد بن عبدالعزيز الكواري حصل على 19 صوتا، كما نال فيرا خورى لاكويه من لبنان 6 أصوات.

وأضاف أن كيان تانج من الصين حصل على 5 أصوات، كما نال كل من الأذربيجاني فولاد بلبل أوجلو والفيتنامي فام سان شاو على صوتين لكل منهما.

وتستمر الانتخابات غدا في جولة ثانية ومن الممكن أن تستمر حتى الجولة الرابعة، ويفوز بمنصب المدير العام الذي يحصل على أغلبية مطلقة (30 صوتا)، وإذا تعذر ذلك، فتعقد جولة خامسة وأخيرة بدون شرط الأغلبية المطلقة هذه المرة.

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