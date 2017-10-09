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انتهاء التصويت في انتخابات اليونسكو.. وبدء فرز الأصوات

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مصراوي Masrawy

انتهاء التصويت في انتخابات اليونسكو.. وبدء فرز الأصوات

06:41 م الإثنين 09 أكتوبر 2017

انتهاء التصويت في انتخابات اليونسكو.. وبدء فرز الأصوات

اليونسكو

باريس -(أ ش أ)

انتهت عملية التصويت في انتخابات منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو) على منصب المدير العام، مساء اليوم الاثنين، وبدأت على الفور عملية فرز الأصوات.

ويفوز بمنصب المدير العام المرشح الذي يحصل على أغلبية مطلقة (30 صوتا) في أي من الجولات الأربع خلال الفترة من 9 إلى 12 أكتوبر، وإذا تعذر ذلك، فتعقد جولة خامسة وأخيرة بدون شرط الأغلبية المطلقة هذه المرة.

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