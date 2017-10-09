البحوث الإسلامية يطلق حملات للتوعية بالأخلاق في جميع المحافظات

القاهرة- (أ ش أ):

أعلن مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف عن أطلاق حملات التوعية بالمعاهد والمدارس في المدن والقرى والمحافظات لتوعية الطلاب والطالبات بأهمية الأخلاق والقيم في حياة الإنسان وذلك في إطار الخطة الشاملة التي يقوم الأزهر الشريف بتنفيذ فعالياتها في جميع المدن والمراكز بالجمهورية وذلك لاستعادة القيم المهجورة التي أدى غيابها في حياة الناس إلى حالة من عدم الرحمة وغياب التعاون بين فئات غير قليلة من الناس.

وقال دكتور محيي الدين عفيفي، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، في تصريح له الاثنين، إن "المجمع وضع خطة شاملة لإحياء القيم الإيجابية المهجورة بين الناس سواء على مستوى الأسرة أو المجتمع وذلك من خلال إبراز الآثار الإيجابية لتلك القيم وبعث الأمل والتفاؤل في نفوس الناس والحث على العمل والإنتاج كل في موقعه".

وأوضح الأمين العام، أن مجمع البحوث الإسلامية وضع خطة شاملة لتغطية احتياجات المؤسسات الوطنية من خلال محاضرات التوعية الثقافية وقيام وعاظ الأزهر بتوعية طلاب المعاهد والمدارس والإجابة على الأسئلة بطريقة سهلة ومبسطة.